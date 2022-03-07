Понедельник, 7 Марта 2022 13:25

АрмИнфо.МИД Украины призывает официальный Тбилиси публично дистанцироваться от решения России, руководство которой нарушает международное право и совершает военные преступления в Украине.

"Мы считаем категорически неприемлемым развитие торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой обстреливают мирные города Украины ракетами и бомбами, убивая ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе детей", - говорится в заявлении МИД Украины, передает Первый канал Грузии.

"В Украине обратили внимание на сообщения об отмене Россией части торговых санкций против Грузии. Отмечается, что РФ приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции ЕС против России. Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией. Считаем крайне неприемлемым развитие торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой обстреливают мирные города Украины ракетами и бомбами, убивая ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично дистанцироваться от решения Российской Федерации, руководство которой нарушает международное право и совершает военные преступления на Украине", - говорится в информации МИД Украины.

Отметим, что после начала российской операции на Украине грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции властей Грузии тысячи горожан вышли на улицы и потребовали отставки Гарибашвили.