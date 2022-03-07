Понедельник, 7 Марта 2022 13:22

АрмИнфо. В Армении за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 936 227 граждан, что на 1,6% выше показателя недельной давности. При этом львиная доля вакцинированных в стране приходится на граждан в возрасте от 35 до 64 лет (57,7%), за которыми следует возрастная группа от 18 до 34 лет (27,4%), 14,7% - это граждане в возрасте 65 лет и выше, и наименьший процент (0,2%) приходится на подростково-юношеский возрастной сегмент

- от 12 до 17 лет. При этом с небольшим отрывом среди полностью вакцинированных лидируют мужчины с долей 54%, соответственно на долю женщин пришлось 46%.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 6 марта с.г. в общей сложности в стране получили 2 059 831 дозу антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 095 082 граждан (с недельным ростом на 0,7%).

При этом, за последнюю неделю число ревакцинированных граждан выросло на 13,3%, достигнув 26 327.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.