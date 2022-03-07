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АрмИнфо.Подписание мирного договора с Азербайджаном в числе приоритетов правительства Армении. Об этом заявил пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на вопрос госагентства Арменпресс относительно последних заявлений главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуна Байрамова о необходимости подписания мирного договора между Баку и Ереваном и нормализации двусторонних отношений.
"Правительство РА приняло стратегию открытия эпохи мирного развития для Армении и региона и естественно, оно готово предпринять шаги в этом направлении. Что касается подписания конкретного мирного договора, то на самом высоком уровне неоднократно заявлялось, что это один из приоритетов повестки дня правительства РА", - отметил Унанян.
Меж тем, на просьбу дать оценку высказываниям главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу относительно так называемого "Зангезурского коридора", официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства отметил, что для Еревана это непонятное словосочетание и об этом знают все.
"С другой стороны, открытие региональных коммуникаций также в числе приоритетов правительства РА, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги, в том числе и в рамках проекта "Армянский перекресток"", - подытожил Унанян.
Отметим, что о так называемой "Зангезурском коридоре" Чавушоглу говорил 5 марта в ходе визита в Баку. Он отметил, что благодаря этому коридору станет возможна реализация ряда крупных региональных проектов
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|Глава МИД Ливана выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Армении
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|Правительство ФРГ в рамках ЕС и МГ ОБСЕ готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса - Посол
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