Понедельник, 7 Марта 2022 11:48

АрмИнфо.Министры иностранных дел Армении и Сирии Арарат Мирзоян и Фейсал Аль-Микдад обменялись посланиями по случаю 30- летия установления дипломатических отношений между РА и САР.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в своем послании Мирзоян отметил, что армяно- сирийские отношения опираются на прочный фундамент уважения и доверия друг к другу, которое многократно проявлялось в трудных ситуациях при гуманитарной и моральной поддержке двух народов и государств. Министр также указал на особую роль армянской общины Сирии как моста дружбы между народами двух стран.

Министр иностранных дел РА выразил уверенность, что армяно-сирийские дружественные отношения в ближайшие годы будут еще больше расширяться и укрепляться.

В свою очередь Фейсал Аль-Микдад, направив теплые поздравления главе МИД Армении, отметил, что дружественные отношения между двумя странами непрерывно развиваются в различных сферах. Сирийская сторона выразила готовность углублять армяно-сирийские отношения, укреплять исторические связи на благо двух дружественных народов и стран.