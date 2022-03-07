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АрмИнфо.. В результате авиаударов, нанесенных по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове, здание получило серьезные разрушения. В то же время автомобиль, принадлежащий сотруднику консульства, пришел в негодность. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД АР, сотрудники почетного консульства не пострадали и находятся в безопасности.
Заметим, что с начало военной операции России на Украине, Азербайджана оказывал гумпомощь Киеву. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими
территориальными подразделениями (T?BIB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи. Передаточный акт подписали посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления T?BIB Вугар Гурбанов.
Сотрудники Азербайджанского дипкорпуса эвакуировались из Киева и Харькова в более безопасные места. Более того, весь женский персонал во главе с послом вернулись в Азербайджан через Молдову.
Отметим также, что с 6-го марта азербайджанские авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways приостановили все рейсы в города России. В компании подчеркнули, что AZAL и страховым компаниям необходимо "детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике". При этом авиаперевозчик отмечает, что все пассажиры отмененных рейсов могут без каких-либо издержек вернуть их полную стоимость или изменить дату вылета. Возможные сроки возобновления авиарейсов в РФ компания не уточнила
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|Праздничный сюрприз от Idram и IDBank
|Армянское культурное наследие представят на фестивале "Дни наследия Шарджи"
|Армения и Италия обсуждают перспективы реализации новых проектов в сфере культурного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России
|Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
|12 марта 2022 года пройдут выборы Президента Туркменистана.
|Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого противником в Ерасхе
|Для представителей армянской общины созданы все условия для возвращения в Армению через страны, граничащие с Украиной - Парламентарий
|Ереванскому метрополитену им. Карена Демирчяна исполнилось 41
|Вопрос принятия заявления по оккупированным территориям Республики Арцах не стоит в повестке правящей фракции "Гражданский договор": Агаджанян
|В Армии обороны Арцаха опровергли утверждения МО Азербайджана
|Депутаты правящей фракции НС Армении прокомментировали возможность применения механизмов ОДКБ в Украине
|Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет
|Эксперт: Нейтралитет - лучшее для Армении решение
|Минобороны Армении: ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная
|МИД Украины призывает Грузию отказаться от развития торговых отношений с Россией
|За неделю в Армении число полностью вакцинированных от коронавируса граждан выросло на 1,6% до 936 227
|Ереван: Подписание мирного договора с Азербайджаном в числе приоритетов правительства Армении
|Армения и Сирия выразили готовность и далее развивать двусторонние отношения
|За сутки в Армении подтвердилось всего 60 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 377 человек
|В Баку сообщили об авиаударах по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать приграничное население Арцаха
|Президент Ирана: Жители Украины стали заложниками преступной политики Белого дома
|Специальный представитель Турции по Армении находится в Азербайджане
|В Азербайджане продолжается судебный произвол: Двое армянских военнопленных осуждены на длительные тюремные сроки
|Чавушоглу проводит встречи в Баку - в центре внимания процессы в регионе
|Камо Кочунц заверяет: Армия не была и не будет политизированной
|В Армении продолжает сохраняться высокая смертность от ковида
|Вице-премьер Армении поручил улучшить стандарты для общественных пляжей страны
|Открытия дороги через КПП "Верхний Ларс" ожидают 475 фур: Закрыт и перевал Варденяц
|"Уральские авиалинии" отменила рейсы в Армению и ряд других международных направлений: продлены ограничения и для полетов на юг России
|В Бишкеке задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в причастности к убийству Гранта Динка
|САР: Патриарх Кирилл указал Азербайджанской епархии РПЦ строго избегать небратских высказываний по отношению к ААЦ и её пастве
|Лавров и Мирзоян обсудили координацию подходов России и Армении на международной арене
|Генсек НАТО заявил о возможных совместных военных учениях в Грузии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении и госминистр внешнеполитического ведомства Великобритании обсудили последствия 44-дневной войны в Арцахе
|Глава МИД Ливана выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Армении
|Анталья готовится принять Дипломатический форум: Вопрос участия в нем Армении остается открытым
|Ардшинбанк открыл новый филиал в административном округе Эребуни
|Генпрокурор Армении и военный прокурор России обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|НС Армении отклонило инициативу о выплате денежной компенсации военнослужащим-контрактникам в случае непредоставления им служебной квартиры по месту службы
|Владимир Путин: У России отсутствуют недобрые намерения в отношении стран-соседей
|Правительство ФРГ в рамках ЕС и МГ ОБСЕ готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса - Посол
|Члены семей погибших во время войны военнослужащих будут освобождены от срочной службы в армии: проект
|Посол России о карабахском конфликте, судьбе российских миротворцев и событиях вокруг Украины
|Число активных случаев коронавируса в Армении снизилось до 5 875
|Прогноз: Худшее в украинском конфликте еще впереди
|Прогноз: В спецоперации в Украине ОДКБ участвовать не будет
|В Армении отпраздновали День освобождения Болгарии
|Студентов-медиков, обучающихся по госзаказу, временно направят работать в регионы
|Такого азарта нам не надо: в Армении запретили рекламу онлайн-казино и тотализаторов в СМИ и на рекламных щитах
|Посол: Готовятся визиты президента, спикера парламента и главы МИД Армении в Болгарию
|Макрон пригласил Пашиняна 9 марта посетить Париж
|Андреа Викторин подтвердила готовность ЕС поддержать реформы по укреплению верховенства права, демократии и прав человека
|Исследование Security Radar 2022: В Армении видят необходимость в увеличении военных расходов
|Представители фракции "Гражданский договор" рассказали послу Франции о работе по продвижению демократии в Армении
|Правительство Армении отозвало налоговую льготу, ранее предоставленную предпринимателю Самвелу Алексаняну
|Читать больше
|Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет
|Эксперт: Нейтралитет - лучшее для Армении решение
|Прогноз: Худшее в украинском конфликте еще впереди
|Прогноз: В спецоперации в Украине ОДКБ участвовать не будет
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