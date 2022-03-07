Понедельник, 7 Марта 2022 11:42

АрмИнфо.. В результате авиаударов, нанесенных по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове, здание получило серьезные разрушения. В то же время автомобиль, принадлежащий сотруднику консульства, пришел в негодность. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД АР, сотрудники почетного консульства не пострадали и находятся в безопасности.

Заметим, что с начало военной операции России на Украине, Азербайджана оказывал гумпомощь Киеву. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими

территориальными подразделениями (T?BIB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи. Передаточный акт подписали посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления T?BIB Вугар Гурбанов.

Сотрудники Азербайджанского дипкорпуса эвакуировались из Киева и Харькова в более безопасные места. Более того, весь женский персонал во главе с послом вернулись в Азербайджан через Молдову.

Отметим также, что с 6-го марта азербайджанские авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways приостановили все рейсы в города России. В компании подчеркнули, что AZAL и страховым компаниям необходимо "детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике". При этом авиаперевозчик отмечает, что все пассажиры отмененных рейсов могут без каких-либо издержек вернуть их полную стоимость или изменить дату вылета. Возможные сроки возобновления авиарейсов в РФ компания не уточнила