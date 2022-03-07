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АрмИнфо.ВС Азербайджана продолжают терроризировать приграничное население Арцаха.
Так, накануне утром, азербайджанские военные обстреляли село Храморт Арцаха, а 4 и 5 марта село Нор Шен.
Более того, в Нор Шен, противник после обстрела по громкой связи начали требовать по громкоговорителю от мирных жителей покинуть район, в противном случае пообещав применить силу. Данную информацию подтвердил и Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.
Жители села в связи с данными действиями обратились к главе администрации, последний связался с миротворцами. Прибывшие на место российские миротворцы, урегулировали ситуацию и пообещали находиться в селе до завершения периода осуществления сельскохозяйственных работ, чтобы жители села беспрепятственно могли выполнить все необходимые работы.
Отметим, что вот уже второй месяц, ВС Азербайджан перманентно терроризируют жителей приграничных сел Арцаха, препятствуют осуществлению сельхозработ, включают по громкоговорителю Азан и тем самым пытаются оказать психологическое давление на арцахцев с целью вынудить их покинуть места своего проживания.
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|В Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России
|Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
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|Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого противником в Ерасхе
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|Ереван: Подписание мирного договора с Азербайджаном в числе приоритетов правительства Армении
|Армения и Сирия выразили готовность и далее развивать двусторонние отношения
|За сутки в Армении подтвердилось всего 60 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 377 человек
|В Баку сообщили об авиаударах по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать приграничное население Арцаха
|Президент Ирана: Жители Украины стали заложниками преступной политики Белого дома
|Специальный представитель Турции по Армении находится в Азербайджане
|В Азербайджане продолжается судебный произвол: Двое армянских военнопленных осуждены на длительные тюремные сроки
|Чавушоглу проводит встречи в Баку - в центре внимания процессы в регионе
|Камо Кочунц заверяет: Армия не была и не будет политизированной
|В Армении продолжает сохраняться высокая смертность от ковида
|Вице-премьер Армении поручил улучшить стандарты для общественных пляжей страны
|Открытия дороги через КПП "Верхний Ларс" ожидают 475 фур: Закрыт и перевал Варденяц
|"Уральские авиалинии" отменила рейсы в Армению и ряд других международных направлений: продлены ограничения и для полетов на юг России
|В Бишкеке задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в причастности к убийству Гранта Динка
|САР: Патриарх Кирилл указал Азербайджанской епархии РПЦ строго избегать небратских высказываний по отношению к ААЦ и её пастве
|Лавров и Мирзоян обсудили координацию подходов России и Армении на международной арене
|Генсек НАТО заявил о возможных совместных военных учениях в Грузии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении и госминистр внешнеполитического ведомства Великобритании обсудили последствия 44-дневной войны в Арцахе
|Глава МИД Ливана выразил поддержку территориальной целостности и безопасности Армении
|Анталья готовится принять Дипломатический форум: Вопрос участия в нем Армении остается открытым
|Ардшинбанк открыл новый филиал в административном округе Эребуни
|Генпрокурор Армении и военный прокурор России обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|НС Армении отклонило инициативу о выплате денежной компенсации военнослужащим-контрактникам в случае непредоставления им служебной квартиры по месту службы
|Владимир Путин: У России отсутствуют недобрые намерения в отношении стран-соседей
|Правительство ФРГ в рамках ЕС и МГ ОБСЕ готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса - Посол
|Члены семей погибших во время войны военнослужащих будут освобождены от срочной службы в армии: проект
|Посол России о карабахском конфликте, судьбе российских миротворцев и событиях вокруг Украины
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|В Армении отпраздновали День освобождения Болгарии
|Студентов-медиков, обучающихся по госзаказу, временно направят работать в регионы
|Такого азарта нам не надо: в Армении запретили рекламу онлайн-казино и тотализаторов в СМИ и на рекламных щитах
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|Представители фракции "Гражданский договор" рассказали послу Франции о работе по продвижению демократии в Армении
|Правительство Армении отозвало налоговую льготу, ранее предоставленную предпринимателю Самвелу Алексаняну
|Читать больше
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