Понедельник, 7 Марта 2022 11:01

АрмИнфо.ВС Азербайджана продолжают терроризировать приграничное население Арцаха.

Так, накануне утром, азербайджанские военные обстреляли село Храморт Арцаха, а 4 и 5 марта село Нор Шен.

Более того, в Нор Шен, противник после обстрела по громкой связи начали требовать по громкоговорителю от мирных жителей покинуть район, в противном случае пообещав применить силу. Данную информацию подтвердил и Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Жители села в связи с данными действиями обратились к главе администрации, последний связался с миротворцами. Прибывшие на место российские миротворцы, урегулировали ситуацию и пообещали находиться в селе до завершения периода осуществления сельскохозяйственных работ, чтобы жители села беспрепятственно могли выполнить все необходимые работы.

Отметим, что вот уже второй месяц, ВС Азербайджан перманентно терроризируют жителей приграничных сел Арцаха, препятствуют осуществлению сельхозработ, включают по громкоговорителю Азан и тем самым пытаются оказать психологическое давление на арцахцев с целью вынудить их покинуть места своего проживания.