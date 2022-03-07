Понедельник, 7 Марта 2022 10:58

АрмИнфо.Жители Украины стали заложниками преступной политики Белого дома, заявил 6 марта президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Жители Украины, как и население Афганистана, Йемена и Ирака стали жертвой стали жертвами вероломной политики США", - заявил президент Ирана на заседании кабинета министров.

"Исламская Республика Иран, как уже объявил Верховный лидер (аятолла Али Хаменеи) выступает против войны, и чем раньше кончится война, тем лучше для всех",- добавил Раиси, передает ИРНА.

Ранее, 1 марта, Верховный лидер Ирана заявил, что ситуация на Украине стала результатом действий и политики США. "По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", - сказал аятолла Хаменеи.

Отметим, что сегодня планируется третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

СМИ сообщают, что встреча пройдет на белорусско-польской границе. Второй раунд переговоров прошел 3 марта в Беловежской пуще. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной соглашения по итогам второго раунда переговоров существенным прогрессом.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале проведения на Украине специальной военной операции по демилитаризации и денацификации