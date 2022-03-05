Суббота, 5 Марта 2022 15:08

АрмИнфо. Специальный представитель Турции по Армении Сардар Кылыч находится в Азербайджане.

Как сообщает АПА, он находится в Азербайджане в составе делегации во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Отметим, что Чавушоглу в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Как рассказал Байрамов по итогам переговоров с Чавушоглу, сегодня с участием лидеров стран состоялись обсуждения по реализации достигнутых договоренностей: "К примеру, "Шушинская декларация" охватывает различные сферы. Военно-техническое, гуманитарное, диаспорское, сотрудничество в сфере ИКТ и др.

Турецкие компании участвуют в восстановлении "освобожденных территорий", в инфраструктурных проектах. Они также привлечены в Карабах в качестве инвесторов, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Мы говорили об условиях, созданных в Агдамской (Акна) промышленной зоне и долине Араза. Верю, в ближайшее время мы увидим большое количество турецких компаний в этих промышленных зонах".