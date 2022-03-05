Суббота, 5 Марта 2022 15:06

АрмИнфо.Вопросы углубления азербайджано- турецких отношений, обеспечения региональной безопасности были обсуждены в субботу на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Алиев отметил большое значение подписанной в прошлом году так называемой "Шушинской декларации" в формировании союзнических отношений двух стран и обеспечения мира в регионе.

"Союз Турции и Азербайджана важен не только для двух стран, но и всего региона", - отметил Алиев.

В ответном слове Чавушоглу напомнил, что идея подписания "Шушинской декларации" принадлежит Ильхаму Алиеву. "Эта задача была успешно выполнена по вашему поручению", - сказал он.

По словам Чавушоглу, положения декларации оказывают влияние на отношения с другими странами региона. "С учетом положений декларации, мы будем стараться формировать трехсторонние, четырехсторонние отношения с соседними странами", - сказал Чавушоглу, отметив, что это касается крупных региональных проектов, включая так называемый "Зангезурский коридор".

"Чтобы доложить обо всем этом и определить последующие совместные шаги, я прибыл в Баку", - сообщил Чавушоглу, передает Turan.

После встречи с Алиевым, Чавушоглу отправился на переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В эти минуты проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе с участием делегаций.