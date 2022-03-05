Суббота, 5 Марта 2022 13:43

АрмИнфо.Армия не была и не будет политизированной. Об этом 5 марта в воинском пантеоне "Ераблур" в беседе с журналистами заявил и.о. начальника Генштаба ВС Армении Камо Кочунц в ответ на вопрос, нет ли у него опасений насчет возможной политизации армии в случае назначения начальника Главного штаба на должность заместителя министра обороны.

При этом он не стал комментировать возможность своего назначения на должность начальника Главного штаба. Кочунц лишь пожелал журналистам хорошего дня и покинул территорию военного пантеона.

Отметим, что сегодня по случаю дня рождения Национального героя Армении Вазгена Саргсяна руководящий состав Минобороны РА и Генштаба ВС РА посетили военный пантеон "Ераблур" и возложили цветы к могиле Спарапета. Сегодня ему исполнилось бы 63 года. Вазген Саргсян был расстрелян в национальном собрании РА 27 октября 1999 г. -

Министр обороны Армении Сурен Папикян, посетивший пантеон в сопровождении многочисленной свиты из охранников, также отказался беседовать с журналистами и спешной покинул пантеон.