Суббота, 5 Марта 2022 12:12

АрмИнфо.В Армении за минувшие сутки было проведено 3014 тестов, выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности, на утро 5 марта в стране зарегистрировано 421 226 инфицированных коронавирусом. На лечении находится 5 384 пациента. Выздоровели 405 688 человек (695 за сутки), скончались 8 528 пациентов (12 человек за прошедшие сутки).

Число граждан, инфицированных коронавирусом, но скончавшихся по формулировке "из- за иных болезней" находится на отметке 1 624. За прошедшие сутки не было зарегистрировано смертей по этой формулировке. Таким образом, общее число смертей достигло10 152. В целом, в стране проведено 2 912 927 тестов с момента вспышки пандемии.