Суббота, 5 Марта 2022 12:08

АрмИнфо. Под председательством вице- премьер-министра РА Амбарцума Матевосяна состоялось совещание с участием руководителей и представителей заинтересованных государственных органов по проекту общественных пляжей и аллеи Севан-Лчашен.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, вице-премьер обратил внимание на то, что рядом решений правительства создано восемь общественных пляжей, чтобы обеспечить доступный отдых для всех слоев общества, но в настоящее время благоустроены и сданы в эксплуатацию только три из них.

Он также сообщил, что обслуживание этих трех пляжей было поручено частной компании, которая провела работы по благоустройству и обустройству? Планируется построить аллею, новую парковку, установить новые павильоны и навесы, а также правильно организовать работы по вывозу мусора.

Отметив наличие общественного интереса к общественным пляжам, вице-премьер- министр поручил компетентным органам провести инвентаризацию имеющихся проблем, исправить в короткие сроки поднятые гражданами вопросы, а также принять меры для того, чтобы общественный пляж стал действительно доступным для всех.

Обсуждались и вопросы, связанные со сдачей в эксплуатацию остальных пяти пляжей, а также создание еще 4 новых общественных пляжей в общинах Лчап, Шоржа, Норатус и Мартуни и улучшение стандартов для всех общественных пляжей. Участники совещания также коснулись проекта зонирования полуостровного участка Лчашен-Севан национального парка "Севан", проблемы, связанные с его реализацией и решения.