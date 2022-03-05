Суббота, 5 Марта 2022 11:47

АрмИнфо. Военно-Грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и кризисного центра МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным на утро 5 марта, с российской стороны открытия дороги ожидают около 475 большегрузов.

В МЧС РА также сообщили, что на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. В частности, закрыт участок дороги, ведущий от крепости Амберд к озеру Кари. Движение через перевал Варденяц закрыто для всех видов транспортных средств.

Затруднен проезд по участкам дорог Сараван-Зангер (Сюникская область), Артик-Алагяз (Ширакская область). Урцадзор-Ланджар (Араратская область). Затруднен проезд для большегрузов по участку дороги Горайк-Сараван. В Ширакской области Армении метель.