Суббота, 5 Марта 2022 11:33

АрмИнфо. В Бишкеке задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в причастности к убийству в 2007 году в Стамбуле журналиста Гранта Динка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что ранее сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД получили информацию об использовании гражданином Турции поддельных документов.

26 февраля подозреваемый, гражданин Турции, 1984 года рождения, был задержан. По данным МВД, он использовал поддельные паспорт и водительские права.

Как сообщает Радио Азаттык, также в ходе расследования выяснилось, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Турции, он был объявлен в розыск в Стамбуле. Подозревается в причастности к убийству журналиста Гранта Динка в январе 2007 года, а также в совершении ряда других тяжких преступлений, включая причастность к организованной преступности и незаконному хранению огнестрельного оружия.

МВД возбудило уголовное дело по статьям 378 ("Незаконное пересечение государственной границы КР") и 379 ("Подделка документов") УК КР. 28 февраля суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Грант Динк - турецко-армянский журналист, основатель и главный редактор турецко- армянской газеты "Аго" (была рупором тех, кто боролся за признание Геноцида армян и за армяно-турецкое примирение), один из лидеров армянской общины в Турции. Был убит 19 января 2007 года в Стамбуле в возрасте 52 лет - застрелен средь бела дня возле офиса своей газеты. Его убийство взбудоражило международное сообщество. Несмотря на то, что турецкие власти инициировали судебный процесс, заказчики преступления так и не были установлены.

Суд приговорил только самого убийцу - несовершенолетнего Огюна Самаста к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, и Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству - к пожизненному заключению. Фигурантами дела были 19 человек.17 сентября 2013 года судебный процесс возобновился. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден. Согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Турции нарушили право Гранта Динка на жизнь и право на свободу слова. ЕСПЧ приговорил Турцию к выплате 133 тысяч евро семье Гранта Динка.