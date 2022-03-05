Суббота, 5 Марта 2022 11:32

АрмИнфо.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отреагировал на обращение президента Союза армян России Ара Абрамяна в связи с неподобающий поведением Азербайджанской епархии РПЦ.

"В связи с высказываниями некоторых клириков Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал им строго избегать небратских высказываний по отношению к Армянской Апостольской Церкви и её пастве", - об этом сообщается в ответном письме на имя Ара Абрамяна, обратившегося к Главе РПЦ в связи с поведением и высказываниями её бакинских служителей, "которые подчас выходят не только за рамки церковного канона и этикета, но и сильно разнятся с христианской моралью и нравственным учением о добре и зле, а также, как нам представляется, с официальной точкой зрения РПЦ".

В пресс-службе САР напоминают, что в письме президента Союза армян России речь шла, в частности, о молебне в Кафедральном Соборе Святых Жен Мироносиц г. Баку, который отслужил 8 ноября 2021 г. настоятель этого собора архимандрит Алексий (Никаноров), недавно назначенный секретарем Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ:

"В точности повторяя формулировки, выдаваемые официальной азербайджанской пропагандой и вторя им, - отмечалось в обращении к Патриарху, - священник, выступающий с проповедью, заявил, что "Азербайджан вернул те земли, которые были оккупированы агрессором". В дальнейшей его речи следуют граничащие с пошлостью метафоры о "музыке" и "о детском смехе", которые зазвучали и слышатся снова на этих "освобожденных землях". А венцом всему стало пафосное провозглашённое в конце проповеди поздравление "с днём победы", что, в данной ситуации, является осквернением памяти недавно убиенных солдат и мирных жителей, чьи тела до сих пор не все ещё преданы земле, и их души не нашли успокоения.

Подобные вольности, то и дело допускаемые священниками Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ с самого начала 44-дневной карабахской войны и поныне, представляются нам крайне вредоносными, в том числе и по части их чрезмерного восхваления "победоносного главнокомандующего Ильхама Гейдаровича", который, как известно всем, за исключением, видимо, служителей РПЦ в Азербайджане, до сих пор в одностороннем порядке удерживает армян, несмотря на взятое в Трёхстороннем заявлении обязательство освободить всех пленённых и вернуть всех удерживаемых лиц, и чьи наёмники разрушают христианские храмы, уничтожают армянские хачкары и памятники героям Великой Отечественной войны".