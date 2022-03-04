Пятница, 4 Марта 2022 17:20

АрмИнфо. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможной организации на территории Грузии совместных с Альяносом военных учениях. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе после экстренного заседания с министрами членов Альянса, а также Швеции и Финляндии, посвященной ситуации на Украине.

По его словам, НАТО намерено усилить систему обороны Грузии, поделиться своим опытом. Речь идет о более тесном сотрудничестве. «Мы разрабатываем механизмы более тесного сотрудничества с Грузией и другими странами-кандидатами. Речь идет о возможных совместных учениях. Потому что как нам показали последние события на Украине, страна может быть мишенью для третьей страны, в частности России и на это нельзя закрывать глаза», - подчеркнул генсек НАТО.

Между тем, он вновь подчеркнул, что союзники согласны, что самолеты НАТО не должны появляться в небе над Украиной, а войска НАТО не должны появляться на территории Украины. «Надо вернуться к дипломатическому пути решения конфликта», сказал он.