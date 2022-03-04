Пятница, 4 Марта 2022 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 26, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 14, 16, 18 на улице Ачаряна, школа N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 2 на улице Саряна, жилые дома 24, 28, 36, 38 на улице Московяна, клиническая больница N3 (односторонне), жильцы-абоненты жилых домов 19, 19/6 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 собственные дома 2-50 на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице, 1-37 на переулке 5-ой улицы;

11:00-17:00 жилой дом 33 на пр. Комитаса, жилой дом 1/2 на 23-ой улице Арабкира, жилые дома 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 6/2, 9 на 27-ой улице, жилой дом 126/4 на улице Рига, жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна, жилые дома 5-16 на улице О.Эмина, жилой дом 158 на улице Андраника, 75, 79, 81, 83, 85, 87 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Арагаца, подъезды 1-3 жилого дома 51 на улице 9 Мая, жилые дома 2/1, 2/2 в кв. “Аэрация”, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, собственные дома 1а-21 на улице О.Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 25-ой улице Арабкира, собственные дома 1-13 на 27-ой улице, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Саят-Нова;

10:30-14:00 частично село Неркин Двин;

10:30-16:00 частично село Гетазат;

14:00-16:00 частично улицы Касяна и Туманяна в городе Веди;

в Армавирской области:

11:00-16:00 квартал “Андраник”, улицы Маштоца, Нарекаци, В.Саргсяна, Мичурина, Советнери, Исакова, Ломоносова, Димитрова, Комитаса, Тиграна Меца, Кирова, Патканяна, Чернышевского в городе Эчмиадзин;

11:00-17:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эмиадзин; села Атарбекян, Харанк, Аракс, Мецамор, Айкашен, Гая;

в Вайоц Дзоркской области:

10:00-16:00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Агавнадзор;

11:00-15:00 частично улицы Микояна и Момика в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Чаренца, Теряна, Гая, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Нар-Доса, Ханджяна, Абовяна, 2-ая школа, кварталы ''Калер”, “Арай”, кооп. “Карагорц”, “Еранос”, ЧП “Ж.Месропян”, “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “А.Ованнисян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месропян”;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Паник, Гетап, Меграшен; ш