Пятница, 4 Марта 2022 17:05

АрмИнфо.В административном округе Еревана Эребуни открыт новый филиал «Аргишти» Ардшинбанка. Филиал оснащен широкими техническими возможностями, что делает процесс пользования банковскими услугами более комфортным.

В филиале действует терминал, через который граждане круглосуточно могут совершать различные операции: оплачивать коммунальные услуги, погашать кредиты, вносить деньги по текущим картам. счета, пополнение депозитов. Филиал находится по адресу улица Эребуни, 14/2. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:15 до 16:45, в субботу с 10:15 до 13:45. Клиенты филиала могут воспользоваться всеми банковскими услугами не только при посещении отделения, но и онлайн.

Как отметил на церемонии открытия директора розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян, филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в республике и имеет цель обеспечить максимальный комфорт для каждого клиента. Необходимость открытия филиала «Аргишти» обусловлена ​​тем, что клиентская база банка постоянно и активно расширяется. «Мы постарались создать условия для полного удовлетворения финансовых потребностей жителей района Эребуни, как в цифровых, так и в офлайн-услугах», — сказал А. Хачатрян.

Следует отметить, что в 2022 год Ардшинбанк вступил с активами в 2 миллиарда долларов США, что составляет порядка 15% от ВВП Армении. Собственный капитал банка превысил 200 млн. долларов США. Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в банковской системе Армении и на сегодняшний день насчитывает уже 63 действующих филиала, из которых 42 находятся в регионах и 21 в столице республики. В мае ожидается открытие еще одного филиала Ардшинбанка в Котайском марзе.