Пятница, 4 Марта 2022 16:57

АрмИнфо.Генеральный прокурор РА Артур Давтян принял делегацию во главе с заместителем Генпрокурора

РФ, главным военным прокурором Валерием Петровым, прибывшую в Армению в рамках регионального визита. В составе делегации также находится военный прокурор Южного военного округа РФ Владислав Приходько, в подчинении которого действуют представители российской прокуратуры, находящиеся в Арцахе в составе российских миротворческих сил.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Давтян в начале встречи выразил признательность российской делегации за этот важный визит в эти непростые времена. Он также высоко оценил сотрудничество, сложившееся между двумя ведомствами.

Обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества, по мнению Генпрокурора Армении, способствовали достижению совместных ощутимых результатов в сферах взаимной правовой помощи, совершенствования кадров и борьбы с транснациональной преступностью. Он указал на личный вклад своего российского коллеги Игоря Краснова в инициировании решении гуманитарных вопросов, скопившихся в послевоенный период, особо отметив последовательность российской прокуратуры в обеспечении коммуникации между сторонами, обеспечении стандартов обмена информацией, создании атмосферы диалога.

В свою очередь Валерий Петров отметил, что прокуратуры РА и РФ успешно сотрудничают как на двусторонней, так и на многосторонней основе, что обеспечивается богатой правовой базой, общей историей и традициями.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о защите основных прав человека и влиянии конфликтов на тенденции преступности. Стороны обоюдно подчеркнули важную роль российского миротворческого контингента в Арцахе и военнослужащих ВС РФ, осуществляющих пограничную службу в Сюникской области РА в вопросе региональной стабильности и снижения напряженности.

Давтян отметил, российские ВС дислоцированные в Арцахе и Армении совместно с ВС РА и Армией обороны НКР создают гарантии безопасности для армянского населения, обеспечивают естественную жизнедеятельность особенно в населенных пунктах близ линии соприкосновения.

Было отмечено, что деятельность представителей военной прокураторы РФ в Арцахе способствует обеспечению правопорядка среди российского воинского контингента, повышению взаимного доверия в отношениях с населением.

Артур Давтян подробно проинформировал гостей о том, что Азербайджан продолжает не выполнять гуманитарные обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, по части безусловного возвращения армянских военнопленных других задержанных в Армению, более того, продолжаются необоснованные, незаконные уголовные преследования и судебные процессы в их отношении. Кроме того, имели место многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана, что привело к жертвам среди мирного населения и повреждению имущества. Информационный пакет по этим инцидентам был передан российской стороне, и была выражена надежда, что они будут обсуждены при дальнейшем общении с азербайджанской стороной.

Давтян обратил внимание своих российских коллег на то, что из-за уклончивого поведения азербайджанской стороны реализация достигнутых генеральными прокурорами трех стран договоренностей об обмене информацией относительно нарушений и инцидентов на линии соприкосновения между Арменией, Россией и Азербайджаном практически неэффективна.

Стороны договорились продолжить диалог по поднятым обеими сторонами вопросам.