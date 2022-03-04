Пятница, 4 Марта 2022 16:57

АрмИнфо. Депутат от фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян выступила с законодательной инициативой, в рамках которого предлагается выплачивать ежемесячную денежную компенсацию военнослужащим-контрактникам в случае непредоставления им служебной квартиры по месту службы. Законопроект о внесении изменений в Закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" был обсужден и отклонен 4 марта в первом чтении.

Проектом предлагается в случае непредоставления служебной квартиры по месту службы военнослужащим по контракту, компенсировать расходы на аренду другой квартиры в порядке и размерах, установленных Правительством.

По словам Тагуи Товмасян, известны случаи, когда военнослужащие по ряду причин не могут заключить договор найма с собственниками арендуемого жилья. Вместо этого с целью получения возмещения военнослужащие в соответствующую комиссию предъявляют контракт, заключенный с псевдовладельцем - с собственником квартиры, где они не проживают.

По словам депутата, в ответ на ее запрос, прокуратура сообщила, что в отношении 81 гражданина возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. "Получается, военнослужащего судят за мошенничество за проживание по найму", - заявила Товмасян.

В целях разрешения ситуации автор предлагает отказаться от требования предъявить нотариально заверенный договор аренды. В таком случае для получения компенсации от военнослужащего потребуется лишь справка из Кадастрового комитета об отсутствии собственности.

Точку зрения правительства по законопроекту озвучил заместитель министра обороны РА Арман Саргсян. Он отметил, что предлагаемые изменения не соответствуют сути регулирования статьи 65 закона. "Цель статьи - не просто обеспечить денежную компенсацию, а содействие военнослужащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий",- пояснил представитель МО, добавив, что правительство планирует комплексно решать вопрос обеспечения жильем военнослужащих. В связи с этим исполнительная власть предлагает на данном этапе воздержаться от законодательного акта.

Глава постоянной комиссии по обороне и нацбезопасности Андраник Кочарян, в свою очередь, отметил, что проект, тем не менее, не решает заявленную задачу. Помимо этого, по его оценке, создаются новые правовые проблемы.