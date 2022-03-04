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АрмИнфо. Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия РА Виктора Рихтера, сообщает пресс-служба финансового ведомства республики.
"Правительство Германии внимательно следит за развитием событий в регионе и в рамках Евросоюза и Минской группы ОБСЕ всегда готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса", - сказал он.
Глава Минфина РА, высоко оценив финансовую, методическую и консультационную помощь, оказанную ФРГ Республике Армения, придал большое значение запланированным и уже осуществляемым программам, особенно в сферах инфраструктуры, сельского и водного хозяйства.
В ходе встречи стороны подтвердил готовность к постоянному расширению сфер сотрудничества, к развитию армяно-германских отношений и установлению прочных партнерских связей.
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|Менендес: Госдеп не выполнил требования по отчетности в предоставлении США помощи Азербайджану
|Путин внес в Госдуму протокол: В ОДКБ появится "Координирующее государство"
|Никол Пашинян ожидает повышение эффективности Института Омбудсмена
|Новым губернатором Сюникской области стал экс-советник Пашиняна
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|Парламент Армении не смог избрать президентом РА Ваагна Хачатуряна в первом туре
|За сутки в Армении подтвердилось 259 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 486 человек
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|Российский эксперт о голосовании в ГА ООН: Однополярного мира больше нет и не будет
|Левон Тер-Петросян отреагировал на призыв армянской интеллигенции к властям РА и международному сообществу по карабахскому вопросу
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав Армении отменяет обязательный масочный режим
|Глава МИД РА положительно оценил итоги второй встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В МИД Ирана призвали своих граждан покинуть Украину
|Атом Джанджугазян избран главой Аудиторской палаты
|Столичный суд обязал Никола Пашиняна опубликовать опровержение по делу "о скандальной ручке " Грайра Товмасяна
|Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 8 марта
|Китайский университет Жэньминь в Пекине объявляет о старте стипендиальной программы школы "Шелковый путь"
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