Пятница, 4 Марта 2022 15:56

АрмИнфо. Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия РА Виктора Рихтера, сообщает пресс-служба финансового ведомства республики.

"Правительство Германии внимательно следит за развитием событий в регионе и в рамках Евросоюза и Минской группы ОБСЕ всегда готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса", - сказал он.

Глава Минфина РА, высоко оценив финансовую, методическую и консультационную помощь, оказанную ФРГ Республике Армения, придал большое значение запланированным и уже осуществляемым программам, особенно в сферах инфраструктуры, сельского и водного хозяйства.

В ходе встречи стороны подтвердил готовность к постоянному расширению сфер сотрудничества, к развитию армяно-германских отношений и установлению прочных партнерских связей.