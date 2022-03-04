Пятница, 4 Марта 2022 15:07

АрмИнфо. Депутат правящей фракции "Гражданский договор” Айк Саргсян предлагает освободить от обязательной воинской службы братьев и сыновей погибших во время войны и в боевых действиях за защиту Армении. Законодательную инициативу парламент Армении рассмотрел 4 марта в первом чтении.

В частности, в проекте закона "О внесении изменений в Закон о воинской службе и статусе военнослужащего", отмечается, что пунктом 3 части 1 статьи 21 Закона установлено, что одним из оснований освобождения от обязательной военной службы является наличие в семье единственного ребенка мужского пола, и то, что он одновременно является братом, сестрой, сыном погибшего (умершего) в боевых действиях при прохождении военной службы в ВС РА или других войсках. По действующему законодательству наличие единственного ребенка мужского пола в семье является обязательным условием освобождения от военной службы.

Между тем, есть младшие братья военнослужащих, погибших в 44-дневной карабахской войне, которые подлежат обязательной военной службе, так как не являются единственными детьми мужского пола в семье. "Родители многих из них находятся в тяжелой психологической и социальной ситуации, они не хотят и младшего сына отправлять на военную службу. Испытывая огромное уважение к членам семей наших соотечественников, отдавших жизнь за родину, надо дать возможность другим членам этих семей освободиться от обязательной военной службы. В результате семьи погибших военнослужащих легче справятся с психологическими и стоящими перед ними социальными проблемами", - отмечается в обосновании.

Депутат сообщил, что те призывники, которые потеряли на войне мать, отца, брата или сестру, будут освобожденны от обязательной воинской службы. Вместе с тем, как заверил Саргсян, никаких проблем с безопасностью в результате этого изменения не возникнет по той причине, что количество бенефициариев программы будет небольшим. "В ближайший летний призыв 2022 года ожидается, что этим законом воспользуются 10 граждан, в зимний призыв этого года - 17 граждан, в летний призыв 2023 года - 11, в зимний призыв 2023 года - 14 призывников", - пояснил он. Таким образом, как указал автор законопроекта, учитывая, что численность военнослужащих вооруженных сил РА исчисляется десятками тысяч, а резервистов - несколькими сотнями тысяч, то освобождение от службы десяти-двадцати призывников за каждый призыв не вызовет никаких проблем.

“Также хочу отметить, что даже при действующем уставе, упомянутые мною призывники и призывная группа не несет боевое дежурство. Пунктом 3 статьи 26 Закона предусмотрено, что при прохождении обязательной военной службы рядовые военнослужащие, у которых отец, мать, брат или сестра погибли, умерли при прохождении службы в Вооруженных Силах Республики Армения, не могут нести боевое дежурство”, - сказал Саргсян. Помимо этого, как сообщил парламентарий, на данный момент на срочной военной службе находятся 16 военнослужащих, которые являются членами семьи погибшего военнослужащего, но не являются единственным ребенком мужского пола. После принятия закона у них будет возможность демобилизоваться.

Закон будет распространяться также на членов семьи погибших на фронте добровольцев и пропавших без вести военнослужащих. Члены семьи погибших не во время боевых действий, но при несении воинской службы военнослужащих будут освобождены от обязательной воинской службы только в том случае, если они являться единственным ребенком мужского пола в семье.