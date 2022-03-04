Пятница, 4 Марта 2022 11:54

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 3 847 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 251 человека (6,5% от числа, сдавших тест), число выздоровевших достигло 836, летальных исходов - 11.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 4 марта фактическое лечение получает 5 875 пациентов, что в недельном исчислении сократилось на 44,2%.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 909 913 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 421 008 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 404 993 человека (96,2%), скончалось - 8 516 (2%).

Напомним, что Министерство здравоохранения РА в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране приняло решение отменить требование об обязательном ношении масок в закрытых помещениях. При этом ограничения продолжат действовать для медучреждений и сферы обслуживания.