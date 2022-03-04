Пятница, 4 Марта 2022 11:25

АрмИнфо. В этом сложный период для меня большая честь вместе с вами праздновать болгарский национальный праздник - День освобождения. Об этом 3 марта на торжественном приеме, приуроченном национальному празднику страны - Дню освобождения заявил посол Болгарии в Армении Калин Анастасов.

При этом он отметил, что для болгар 3 марта это не просто праздник - это новое начало, пробуждение после многовекового гнета и восстановление государственности.

"Сегодняшняя Болгария - это страна, которая уверенно шагает вперед в качестве верного и надежного члена европейской семьи. 3 марта - является самым памятным моментов в истории Болгарии, имеющем ключевое значении для нашей страны. Мы, болгары, гордимся нашей историей не потому, что ностальгируем по прошлому, а потому, что наша история построена на стремлении к свободе и на мечте иметь чистую и святую республику, с благодарностью ко всем тем, кто отдал свои жизни во имя свободы", - отметил дипломат.

Посол добавил, что рад проводить этот торжественный прием в школе, которая вот уже 50 лет носит имя известного болгарского поэта Пейо Яворова - человека, являющегося символом дружбы между армянским и болгарским народами. При этом он отметил, что Яворов был не просто другом армянского народа, он символизирует всё то, что сегодня празднуется - гордость, свобода, самопожертвование во имя Родины.

"Болгары и армяне имели многовековые исторические связи, последние 30 лет мы также стали свидетелями установления хороших дипломатических отношений. Это открывает для нас новые возможности - развивать наши дружественные и нерушимые связи, и направить наше сотрудничество навстречу новым вызовам, с новой силой и сплоченностью", - подытожил посол.

В свою очередь замминистра иностранных дел Армении Паруй Ованнисян назвал символичным празднование национального праздника Болгарии в школе имени Яворова - болгарского именитого поэта и большого друга армянского народа.

"Его стихотворение "Армяне" является одним из тех духовных связей, которые объединяют, связанные одной судьбой, армянский и болгарский народы. Как говорил сам Яворов "когда я писал стихотворение "Армяне", я макал свое перо не в чернила, а в море страданий и горя армянского народа. Писал растроганный, с надеждой найти в этом многострадальном мире справедливость и правосудие"", - сказал замминистра.

Вместе с тем он констатировал, что отмечая 30-летие дипломатических отношений, Армения и Болгария и сегодня эффективно развивают повестку межгосударственных отношений, также как и многоотраслевое сотрудничество. Ованнисян добавил, что диалог на высоком уровне, богатая договорно-правовая база, тесное сотрудничество в экономической, образовательной, научной, культурной и иных сферах наилучшим образом отражают глубину двусторонних отношений. "Высоко ценим взаимодействие с Болгарией также в международных организациях. Армения готова приложить максимум усилий для еще большего расширения отношений с Болгарией", - подытожил он.

После выступления посла Болгарии и замминистра иностранных дел Армении, ученики школы им. Яворова прочитали стихи на болгарском языке, а затем станцевали болгарский народный танец. В мероприятии приняли участие главы дипломатических корпусов зарубежных государств, аккредитованных в Армении, представители законодательного и исполнительного органов РА, деятели науки и культуры.