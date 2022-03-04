Пятница, 4 Марта 2022 10:50

АрмИнфо. Армения запретила рекламу онлайн- казино и тотализаторов в СМИ и на рекламных щитах. Проект о внесении изменений в закон "О рекламе" был одобрен в Национальном собрании 4 марта во втором и окончательном чтении.

Законопроект предполагает привести в соответствие урегулирование рекламы игр с интернет-выигрышем, а также игр с розыгрышем и тотализаторов к ограничениям, применяемым к рекламе казино и играм с выигрышем. В частности, решено разрешить рекламу только в гостиницах категории "4 звезды" и выше, на пограничных пунктах, в аэропорту и на фасадах зданий, осуществляющих подобную деятельность. Ограничение будет распространяться и на онлайн-казино, и на тотализатор. Как заявили в Минфине, такие ограничения действуют во многих странах: Латвии, Эстонии, Чехии, Грузии и др.

Инициатива, как отмечали в правящей фракции, нацелена на борьбу с лудоманией и обеспечения единой политики в сфере игорного бизнеса, установления равных конкурентных условий и требований. Как ранее заявил основной докладчик по законопроекту замминистра финансов РА Армен Айрапетян, игроки в Армении оставляют в онлайн-казино республики сумму, близкую к расходной части госбюджета, или 25-30% ВВП. Мониторинг министерства финансов Армении в сфере рекламы, выяснил, что онлайн ставки в 2020 году, по сравнению с 2018 годом, увеличились в 6 раз, а количество участников утроилось. Сопоставляя данные по Армении с мировыми тенденциями, финвласти пришли к заключению, что тенденции роста оборотов азартных игр в Армении в разы превышают мировые. В этом контексте, риск роста лудомании (зависимость от азартных игр-ред.) возрастает, поскольку, в соответствии с проведенными в Великобритании исследованиям, каждый шестой игрок становится в результате игроманом. В Армении этот показатель увеличился в 6 раз. Отмечалось, что по данным Статистического комитета, в 2020 году оборот деятельности, связанной с организацией игр с выигрышем (включая казино, игровые автоматы, букмекерские конторы) составил 332,2 млрд драмов.

По словам зампредседателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкена Туняна, в январе-ноябре 2021 года в Армении было сделано ставок на сумму в 3,2 трлн драмов или $6,6 млрд. "Чтобы понять, что это за цифра, скажу, что доходная часть бюджета РА в прошлом году составила около 1,6 трлн драмов (налоговые сборы госказны составили 1 трлн 586,9 млрд драмов. -ред.), то есть эта сумма вдвое превышает доходную часть бюджета", - пояснил Тунян. При этом, как указал депутат, есть компания, которая даже при принятии ставок на сумму в $1 млрд., показала, что работают в убыток, поскольку произвела расходы на $100 млн. "Происходит несправедливое распределение доходов", - указал Тунян. Депутат заверил, что власти Армении задумаются над иными, более жесткими механизмами сдерживания роста игромании в республике. Тем не менее, инициатива вызвала недовольство представителей рекламной медиа- сферы, которые отмечают, что большая часть доходов рекламных компаний (60-70%) генерируется благодаря интернет-играм с выигрышем и лотереям. Однако, по словам Айрапетяна, их расчеты показывают, что эта выручка составляют лишь 20-25%.

Напомним, что в сентябре 2020 года было объявлено, что Армения ужесточает подходы к деятельности казино, букмекерских контор и тотализаторов. Правительство одобрило изменения в порядок организации азартных игр, а также удаленности их офисов от населенных пунктов и условий работы. В частности, определяются критерии удаленности букмекерских контор или тотализаторов от образовательных, исторических и культурных центров, административных зданий органов местного и местного самоуправления, больниц. Проект разработан с целью обеспечения исполнения изменений от 3 октября 2019 года, внесенных в закон "О лотереях". 5 мая 2021 года парламент Армении установил ограничение по времени для рекламы в СМИ тотализаторов, интернет-игр с выигрышем, казино - вместо установленного ограничения на рекламу тотализаторов и интернет-игр с выигрышем в 20% от объема интернет-сайта стали применять ограничение по времени: реклама может транслироваться только с 22:00 до 7:00.