Пятница, 4 Марта 2022 10:30

АрмИнфо. Надеюсь, в этом году состоятся визиты президента, спикера парламента и главы МИД Армении в Болгарию. Об этом 3 марта в беседе с журналистами на полях мероприятия, приуроченного национальному празднику страны - Дню освобождения заявил посол Болгарии в Армении Калин Анастасов.

По его словам, Ереван и София воспользуются этими визитами для того, чтобы еще больше укрепить и развить существующие двустороние отношения, акцентировав внимание на экономической сфере. При этом дипломат добавил, что в центре внимания будут такие направления как транспортное сообщение и коммуникации в целом, высокие технологии, легкая промышленность, образование. В этом ключе он обратил внимание, что в Армении хорошо развита сфера информационных технологий, и необходимо воспользоваться этим потенциалом для развития экономик двух стран. "Мы также заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Черноморском и Кавказском регионах", - сказал посол.

Касаясь проводимого мероприятия, дипломат напомнил, что благодаря событию, произошедшему 140 лет назад 3 марта, Болгария вновь оказалась на карте европейской цивилизации. "Сейчас мы можем сказать, что Болгария является гордым членом большой Европейской семьи. Вместе с тем могу сказать, что одним из близких друзей Болгарии является Армения. Наши народы связаны тесными историческими связями. Несколько дней назад Армения и Болгария отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. Мы гордимся тем, что сейчас в Болгарии проживает более 20 тысяч армян, а Армения в свою очередь может гордиться армянской диаспорой Болгарии. Несмотря на то, что мы сейчас переживаем сложные времена, с чистой совестью можно сказать, что важна жизнь каждого человека и все должны идти по демократическому пути", - сказал болгарский дипломат.

Анастасов также отметил, что принял решение провести торжественный прием в школе №131 имени болгарского поэта Пейо Яворова поскольку дети являются нашим как настоящим, так будущим, в том числе и в армяно-болгарских отношениях. "Школа символизирует будущее, будущее наших отношений. Хотелось бы, чтобы у них было лучшее будущее, чем у нас", - подытожил он.