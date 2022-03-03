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 Четверг, 3 Марта 2022 19:04
Наира Бадалян

Правительство Армении отозвало налоговую льготу, ранее предоставленную предпринимателю Самвелу Алексаняну

Правительство Армении отозвало налоговую льготу, ранее предоставленную предпринимателю Самвелу Алексаняну

АрмИнфо. Правительство Армении 3 марта в необсуждаемом порядке отозвало налоговую льготу, ранее предоставленную предпринимателю Самвелу Алексаняну.

"Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Армения N 1092- А от 1 июля 2021 года об удовлетворении заявки ООО "Алекс Текстиль" и применению льготы по освобождению от ввозных таможенных пошлин на импортируемое технологическое оборудование, их составные части и комплектующие к ним, сырье и материалы, импортированные в рамках инвестиционной программы, реализуемой в приоритетной сфере", - говорится в проекте решения.

Как говорится в справке-обосновании к документу, льгота была предоставлена для организации производства колготок. Однако компания проинформировала правительство, о том, что сейчас не сможет воспользоваться льготой, поскольку еще не достроила новый текстильный цех, и сроки завершения строительства неизвестны.  Учитывая это, таможенная льгота будет отозвана.

Самвел Алексанян армянский предприниматель и бывший депутат парламента. Является владельцем компании "Aлекс групп" которая осуществляет импорт сахара, сливочного и растительного масла в Армению.


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