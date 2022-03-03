Четверг, 3 Марта 2022 18:02

АрмИнфо. Военно-Грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и кризисного центра МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным на 16:00 часов по местному времени, с российской стороны открытия дороги ожидают около 145 большегрузов.

В МЧС РА также сообщили, что на территории Армении также есть закрытая дорога. В частности, закрыт участок дороги, ведущий от крепости Амберд к озеру Кари.