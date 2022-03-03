Четверг, 3 Марта 2022 17:52

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении председателя партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.

Исагулян был задержан в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, возбужденного в его отношении по п.1. ч.2 ст.333 УК РА (клевета) еще 21 декабря прошлого года. В качестве меры пресечения был избран арест.

Как уж ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на СК РА, ведомством "получены доказательства того, что во время пресс-конференции 20 сентября 2021 года Г.И., осознав, что предоставленная им информация является ложной, сообщил о несовершенном преступлении. В частности, Исагулян сообщил, что якобы посол Армении на Украине (Владимир Карапетян - ред.) был изучен и завербован турецко-азербайджанскими спецслужбами, а также, что после 2008 года он сотрудничает с представителями спецслужб указанных стран. Исагулян отметил, что не сомневается в правдивости этой информации. По сообщению Исагуляна, посол РА в Украине провел переговоры с коллегой из Азербайджана в этой стране, по итогам которой было решено, что премьер- министр РА должен встретиться с представителем резидентом Турции в городе Батуми, чтобы попросить у него деньги, поскольку козна пустая и нечем платить пенсии. Таким образом, он несправедливо обвинил армянского дипломата в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении СК РА.

"Предварительное следствие завершено и уголовное дело направлено прокурору для подтверждения обвинительного заключения с последующим направлением в суд", - говорится в сообщении СК РА.

Заметим, что после поездки премьер-министра РА в Грузию в первой декаде сентября текущего года, ряд СМИ писали о том, что в Батуми состоялась встреча Никола Пашиняна с пресс-секретарем президента Турции Эрдогана Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что Пашинян на 3-4 часа пропал из поля зрения служб протоколов Армении и Грузии, и никто не знал о его местонахождении. О повестке переговоров не сообщалось. СМИ также неоднократно писали "о связях Владимира Карапетяна, ныне являющегося посолом РА в Украине с азербайджанскими и турецкими спецслужбами". Сообщалось, что прямая связь между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым осуществляется через Владимира Карапетяна и его жену.