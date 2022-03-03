Четверг, 3 Марта 2022 15:10

АрмИнфо. Армянский футболист, полузащитник итальянского клуба "Ромы" Генрих Мхитарян сообщил о своем решении покинуть Национальную сборную Армении.

Так, в своем обращении к соотечественникам и фанатом на странице в Фейсбук, он в частности, написал: "Дорогие друзья, помню, как впервые надел футболку национальной сборной в товарищеском матче против Панамы, когда забил свой первый гол в матче квалификационного раунда чемпионата мира против Эстонии. Я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры, невзирая на трудности.

Последние 15 лет, для меня было большой честью играть за национальную

команду и еще большая честь - быть ее капитаном последние 6 лет.

После 95 международных игр, тяжелой работы, беспрецедентных взлетов и

падений я решил завершить выступления за сборную Армении. Я пришел к

этому решению после моей последней игры против Германии в ноябре прошлого года. Думаю, что сейчас подходящее время. Я отдал сборной все, что мог. В ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на свой клубной карьере".