Четверг, 3 Марта 2022 14:14

АрмИнфо. Посол Армении в Румынии Сергей Минасян с рабочим визитом побывал в румынском регионе Молдова, граничащем с Украиной с целью ознакомиться с ситуацией на местах.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Румынии, Минасян провел встречи представителями местных властей, пограничников, служб

чрезвычайных ситуаций и правоохранительных органов приграничных румынских регионов.

В городе Ботошани региона Молдова посол встретился с председателем Ботошанского уездного совета, префектом города, а также с главой местной кризисной группы, а в Сучаве - председателем совета, губернатором, префектом и вице-префектом.

В ходе встреч посол РА обсудил ряд вопросов, связанных с транзитом беженцев граждан РА и армян по национальности через территорию Румынии, размещением и оказанием первой необходимой помощи.

В ходе встреч посол РА отметил, что для оказания помощи гражданам РА, прибывающим в Румынию из-за боевых действий на Украине, в Ботошане открыт временный консульский пункт, работу которого координирует третий секретарь посольства, исполняющая обязанности консула Лия Мирзоян.

Во встречах приняли участие представители местной армянской общины и церковных организаций, действующих в стране, и которые вместе с румынскими армянами, проживающими в разных частях Румынии, оказывают помощь беженцам из Украины.

Также сообщается, что через самый загруженный на украино-румынской границе контрольно-пропускной пункт Сирет, по состоянию на 2 марта в Румынию из Украины прибыло около 35 000 человек.