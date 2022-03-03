Четверг, 3 Марта 2022 13:32

АрмИнфо.Сотрудники Службе национальной безопасности (СНБ) Армении выявила случаи взяточничества

в сфере образования.

Так, согласно пресс-службе СНБ РА, в результате проведенных сотрудниками ведомства оперативно-сыскных мероприятий было установлено, что сотрудники Ереванского медицинского университета им.

Св. Терезы, являющегося коммерческой организацией, осуществляли действия в пользу иностранных граждан. В частности, выдавали им дипломы об окончании высшего учебного заведения в 2020-21 гг и лично или опосредованно от каждого иностранца незаконно получили взятку в размере 3 тысяч долларов, после чего в нарушение установленного порядка был организован перевод ряда студентов с выпускных курсов иностранных высших учебных заведений на выпускной курс медицинского университета им. Св. Терезы. В итоге этих махинаций 104 студента из Индии и 1 студент из Бангладеш получили дипломы об окончании вуза.

По факту фальсификации и реализации официальных документов с целью дачи, получения и реализации коммерческой взятки возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Дело направлено в антикоррупционный комитет РА для проведения предварительного следствия.