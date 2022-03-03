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АрмИнфо. Госдепартамент не выполнил требования по отчетности в предоставлении США помощи правительству Азербайджана. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по международным отношениям, сенатор Роберт Менендес ссылаясь на отчет Счетной палаты правительства (GAO).
Как сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея), кроме того, по словам Менендеса, в отчете GAO "установлено, что в течение нескольких лет Государственный департамент и Министерство обороны не выполняли установленные законом требования к отчетности перед Конгрессом о влиянии помощи США на военный баланс между Арменией и Азербайджаном".
Согласно пресс-релизу сенатора Менендеса, из отчета GAO сделаны следующие основные выводы:
"Во-первых, государственный отчет Конгрессу за 2014-2021 финансовые годы не содержал необходимых элементов, включая влияние предлагаемой помощи на военный баланс между Арменией и Азербайджаном.
Во-вторых, государственные меморандумы с обоснованием содержали ограниченные или отсутствовали подробности относительно объема помощи, состояния военного баланса между Арменией и Азербайджаном, влияния помощи США на военный баланс или влияния помощи на мирные переговоры.
В-третьих, в руководстве Госдепа от 2021 г. не содержало подробных инструкций для агентств о требованиях к отчетности перед Конгрессом.
В-четвертых, Госдеп и Министерство обороны не задокументировали свое рассмотрение требований об освобождении от обязательств с 2014 по 2020 финансовый годы, в том числе то, как они определили, что помощь не будет использоваться в наступательных целях против Армении".
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|Представители МИД Армении направлены на границу Украины для оказания содействия в эвакуации граждан РА
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