Четверг, 3 Марта 2022 12:40

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму поправки о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Президент предлагает ввести понятие "координирующее государство".

Как передает Москва24, предусматривается, что под эгидой этого понятия создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Протокол был подписан еще 16 сентября 2021 года в Душанбе.

В проекте протокола указано, что "координирующее государство" - одно из государств- членов, определяемое СКБ (совет коллективной безопасности) для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил (КМС) в операциях ООН по поддержанию мира.

Для применения в операции ООН по поддержанию мира КМС создаются под эгидой координирующего государства. Условия участия КМС в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в КМС, предназначенных к применению в операциях ООН по поддержанию мира, регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами. Каждое государство- член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКБ".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на Западе понимают бесперспективность гипотетической войны со странами ОДКБ, а решение ситуации в Казахстане их в этом убедило.

В качестве иллюстрации силы ОДКБ он напомнил об успехе ее миротворческой операции в Казахстане, которая, несмотря на свою немногочисленность, увенчалась успехом.