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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян ожидает повышение эффективности Института Омбудсмена, что поможет властям Армении также повысить уровень защиты прав человека.
Об этом заявил глава правительства 3 марта на заседании кабмина приветствуя новоизбранного омбудсмена Армении.
Защитник прав человека Кристине Григорян, в свою очередь, заявила, что согласно Конституции для наилучшего выполнения мандата Защитника прав человека используется сотрудничество со всеми ветвями власти, включая исполнительную законодательную и судебную.
Никол Пашинян добавил, что впервые в Армении Омбудсмен проработал до последнего дня своей службы. Ранее три ЗПЧ ушли в отставку еще до истечения срока их мандата.
Напомним, что срок полномочий экс-омбудсмена Армана Татояна истекло 23 февраля 2022 года и власти не раз заявляли, что не намерены его переизбрать. Он был назначен на пост Омбудсмена Армении в 2016 году. Власти Армении не раз его обвиняли в политической предвзятости, особенно в связи с его заявлениями по поствоенной ситуации в приграничных населенных пунктах, необходимости создания зоны безопасности и отводе азербайджанских военнослужащих от армянских сел и дорог, поскольку "без этого невозможно восстановить права и естественную жизнедеятельность жителей приграничья".
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|Армянский парламент приступил к обсуждению вопроса избрания президента РА
|Мнение: Сегодня многие "демократы" поддерживают не народ Украины, а борются против России за геополитические интересы
|Представители МИД Армении направлены на границу Украины для оказания содействия в эвакуации граждан РА
|Старший научный работник дома-музея Мартироса Сарьяна рассказала о туркменских героинях работ выдающегося армянского мастера.
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|Генеральный прокурор РА провел совещание в Военной прокуратуре
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|Эксперт: Чем дальше, тем сложнее будет найти решение, хоть как-то устраивающее Москву
|Глава МИД Армении на встрече с президентом МККК подчеркнул необходимость беспрепятственного въезда международных структур в Нагорный Карабах
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|Эксперт: Вкупе с "Шушинской" Московская декларация сузила пространство маневрирования Алиева до минимума
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