Четверг, 3 Марта 2022 12:38

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян ожидает повышение эффективности Института Омбудсмена, что поможет властям Армении также повысить уровень защиты прав человека.

Об этом заявил глава правительства 3 марта на заседании кабмина приветствуя новоизбранного омбудсмена Армении.

Защитник прав человека Кристине Григорян, в свою очередь, заявила, что согласно Конституции для наилучшего выполнения мандата Защитника прав человека используется сотрудничество со всеми ветвями власти, включая исполнительную законодательную и судебную.

Никол Пашинян добавил, что впервые в Армении Омбудсмен проработал до последнего дня своей службы. Ранее три ЗПЧ ушли в отставку еще до истечения срока их мандата.

Напомним, что срок полномочий экс-омбудсмена Армана Татояна истекло 23 февраля 2022 года и власти не раз заявляли, что не намерены его переизбрать. Он был назначен на пост Омбудсмена Армении в 2016 году. Власти Армении не раз его обвиняли в политической предвзятости, особенно в связи с его заявлениями по поствоенной ситуации в приграничных населенных пунктах, необходимости создания зоны безопасности и отводе азербайджанских военнослужащих от армянских сел и дорог, поскольку "без этого невозможно восстановить права и естественную жизнедеятельность жителей приграничья".