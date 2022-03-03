Четверг, 3 Марта 2022 12:11

АрмИнфо.Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию об оперативной ситуации на границе с Арменией.

Так, в заявлении оборонного ведомства Армении, в частности, говорится: "Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что вечером 2 марта подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА".