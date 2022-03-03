Четверг, 3 Марта 2022 11:28

АрмИнфо. Парламент Армении по результатам закрытого тайного голосования не смог избрать президентом республики Ваагна Хачатуряна в первом туре.

Результаты голосования 2 марта на заседании 3 марта огласил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян. В голосовании приняли участие 69 депутатов, все они поддержали единственного кандидата. Между тем, для избрания в первом туре необходим 81 голос, а у правящей партии, выдвинувшей Хачатуряна - 71. Оппозиционные фракции "Честь имею" и "Айастан" бойкотировали обсуждение кандидатуры президента, " чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах".

Врио спикера НС Акоп Аршакян сообщил, что президент не избран, будет проведен второй тур, в котором могут принять участие все кандидаты, участвовавшие в первом туре. Глава фракции ГД Айк Конджорян на второй тур вновь выдвинул кандидатуру Ваагна Хачатуряна. Во втором туре для избрания ему уже потребуется 64 голоса, в третьем - 54.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна.

2 марта НС приступило к обсуждению вопроса избрания президента РА. Правящая фракция "Гражданский договор" 65-ю депутатами выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, который в настоящее время занимает пост министра высокотехнологичной промышленности.

3 февраля на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян выразил уверенность, что кандидат правящей силы если не в первом, то во втором туре будет избран президентом РА.