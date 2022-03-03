Четверг, 3 Марта 2022 11:23

АрмИнфо. Американские конгрессмены Адам Шифф, Фрэнк Паллоне-младший и Джеки Спейер призвали руководство подкомитетов Палаты представителей и Сената по ассигнованиям по государственным, зарубежным операциям и смежным программам включить в предстоящий сводной законопроект о расходах гуманитарную помощь Арцаху в размере 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает Армянская ассамблея Америки (Ассамблея).

Отмечается, что в письме, высоко оценивается решение Палаты представителей выделить 50 миллионов долларов (уже включенные в пакет ассигнований) для поддержки демократических, экономических и энергетических реформ в Армении. Вместе с тем, звучит призы выделить еще 50 миллионов долларов на помощь "армянскому населению Арцаха, который все еще восстанавливается после войны, которая была начата азербайджанскими и турецкими силами осенью 2020 года, что привело к значительным человеческим жертвам и большим потокам беженцев".

Обращается внимание на то, что после войны, продолжающиеся пограничные споры оказали разрушительное воздействие на армянское население Арцаха, и необходимо обеспечить его гуманитарной помощью и ресурсами, необходимыми для восстановления.

"В случае одобрения данной инициативы, средства будут направлены на переселение и оказание гуманитарной помощи армянам, пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте, в том числе лицам, проживающим в Нагорном Карабахе и перемещенным из него. В письме подчеркивалось, что такая помощь поможет удовлетворить основные потребности человека, включая программы охраны материнства и питьевой воды", - сообщает Ассамблея.