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АрмИнфо. Американские конгрессмены Адам Шифф, Фрэнк Паллоне-младший и Джеки Спейер призвали руководство подкомитетов Палаты представителей и Сената по ассигнованиям по государственным, зарубежным операциям и смежным программам включить в предстоящий сводной законопроект о расходах гуманитарную помощь Арцаху в размере 50 миллионов долларов.
Об этом сообщает Армянская ассамблея Америки (Ассамблея).
Отмечается, что в письме, высоко оценивается решение Палаты представителей выделить 50 миллионов долларов (уже включенные в пакет ассигнований) для поддержки демократических, экономических и энергетических реформ в Армении. Вместе с тем, звучит призы выделить еще 50 миллионов долларов на помощь "армянскому населению Арцаха, который все еще восстанавливается после войны, которая была начата азербайджанскими и турецкими силами осенью 2020 года, что привело к значительным человеческим жертвам и большим потокам беженцев".
Обращается внимание на то, что после войны, продолжающиеся пограничные споры оказали разрушительное воздействие на армянское население Арцаха, и необходимо обеспечить его гуманитарной помощью и ресурсами, необходимыми для восстановления.
"В случае одобрения данной инициативы, средства будут направлены на переселение и оказание гуманитарной помощи армянам, пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте, в том числе лицам, проживающим в Нагорном Карабахе и перемещенным из него. В письме подчеркивалось, что такая помощь поможет удовлетворить основные потребности человека, включая программы охраны материнства и питьевой воды", - сообщает Ассамблея.
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|Мнение: Сегодня многие "демократы" поддерживают не народ Украины, а борются против России за геополитические интересы
|Представители МИД Армении направлены на границу Украины для оказания содействия в эвакуации граждан РА
|Старший научный работник дома-музея Мартироса Сарьяна рассказала о туркменских героинях работ выдающегося армянского мастера.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Верховный лидер Ирана: Украина стала жертвой американской антикризисной политики
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Генеральный прокурор РА провел совещание в Военной прокуратуре
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|Президент Арцаха провел совещание, посвященное программе господдержки по выполнению кредитных обязательств
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|"Гражданский договор" не включил в повестку пленарного заседания проект заявления, осуждающий т.н. "Шушинскую декларацию"
|Правящее большинство НС выступило против установления Дня памяти жертв погромов мирного населения в селе Марага Нагорного Карабаха
|Посольство Армении информирует граждан об изменении правил въезда на территорию Грузии - ряд требований отменены
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 42,4% до 7 150
|В Женеве открылась выставка, посвященнaя 30-летию членства Армении в ООН
|Арарат Мирзоян и Татьяна Валовая обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл
|Глава МИД Армении: Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации по признаку происхождения, политических или иных убеждений
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|Парламентарии Армении и России обсудили ситуацию в регионе
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