Четверг, 3 Марта 2022 10:40

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отреагировал на призыв армянской интеллигенции к властям РА и международному сообществу возобновить переговорный процесс по нагорно- карабахскому урегулированию.

Так, в заявлении первого президента РА, опубликованном на его странице в Фейсбук, в частности, отмечается: "Сегодня, 2 марта, в прессе было опубликовано обращение восьмидесяти армянских представителей интеллигенции (академиков, членов- корреспондентов НАН, докторов наук, кандидатов и др.) к международному сообществу, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также исполнительной и законодательной власти Армении с призывом предпринять "незамедлительные" меры для возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и деоккупации оккупированных территорий Арцаха, возвращения в свои дома граждан, потерявших родину. Прошу прощения за свою нескромность, но призываю уважаемых представителей интеллигенции прочитать следующую отрывок из воспоминаний Аветика Исаакяна".

В этом ключе Тер-Петросян опубликовал следующую выдержку из воспоминаний Аветика Исаакяна: "После долгих лет отсутствия на

Кавказе, когда я вернулся на родину, и нашел в Ереване своего старого друга Лео преждевременно постаревшим и с пошатнувшимся здоровьем, но в душе он был таким же дубом в горах Карабаха. Мы разговаривали за письменным столом до поздней ночи. Он рассказывал о своем детстве, Шуши, старом и новом Карабахе, жизни меликов, католикосов, ханов, войнах, писателях.... Ужас и трагедия армянского народа в Великой войне наполнили его душу. Он был раздавлен тяжестью этого невыносимого горя. "Только в могиле я забуду это горе. Но кто виноват? - сказал он мне - Мы виноваты, мы представители интеллигенции, деятели, я и ты, и все они. Наш народ невиноват. А мы, настолько глупые, невежественные, что поверили в эгоистичную, драматически-буржуазную Европу, для которой жизнь овец дороже жизни армян, маленьких угнетенных народов. Мы, которые как дети, верили в совесть просвещенного человечества, продажную международную прессу, собачьих дипломатов. Мы, создавшие, взрастившие партии, в которых воплотилась спесь, хвастовство, геноцидное невежество армянской интеллигенции". Исаакян, "Из моих воспоминаний" (1933)".

В этом ключе первый президент Армении выразил глубокое убеждение, что если бы интеллигенция, подписавшая данное послание, прислушалась к мудрости Лео, набралась смелости публично обратиться к властям Армении с просьбой решить карабахский вопрос на основе компромиссов, армянский народ не оказался бы в таком плачевном положении сегодня.