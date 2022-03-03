Четверг, 3 Марта 2022 09:47

АрмИнфо.Престижный журнал «Global Finance» опубликовал список победителей в номинации «Лучшие инвестиционные банки мира 2022», согласно которому Америабанк признан лучшим инвестиционным банком в Армении седьмой год подряд.

Победителей в номинации выбирали на основании экспертных оценок и ряда критериев. В частности, учитывалась рыночная доля банков по данным за 2021г., количество и объем транзакций, предлагаемых услуг и консультаций, структурные возможности, сеть обслуживания, способность реагировать на ситуацию на рынке и направленные на это усилия, инновационные решения, ценовая политика, обращение размещенных ценных бумаг на вторичном рынке, а также репутация банка.

«В условиях продолжающейся пандемии инвестиционные банки играют ведущую роль в деле изменения мировой экономики», – отметил Джозеф Д. Джаррапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance». – «Сегодня компаниям как никогда необходимо понимать, какие знания и навыки могут предложить инвестиционные банки. Награда, присуждаемая журналом «Global Finance» инвестиционным банкам, является мощной платформой, представляющей ведущие учреждения в данной сфере».

Список победителей и прочая информация будут опубликованы в печатном номере журнала за апрель 2022г., а также онлайн – на сайте GFMag.com.