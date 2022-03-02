Среда, 2 Марта 2022 18:33

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, назвал глав парламентской оппозиции предателями и грабителями.

С подобными заявлениями глава правительства выступил после того, как депутат оппозиционной фракции "Айастан" Рипсиме Стамбулян поинтересовалась у кабмина, как они собираются нивелировать экономические риски, связанные с российско- украинским обострением, в частности, с поставками пшеницы из РФ. " Какие собираетесь предпринять шаги, поскольку вы около 75% территорий Арцаха сдали врагу, а на территории врага оставили в том числе резервы пшеницы? Или, опять же скажете, что вы ответственный номер один, но не виновный номер один". - отметила парламентарий.

"Я бы не подошел к этой трибуны, если бы в вашем вопросе в очередной раз не присутствовало утверждение, что мы 75% Арцаха оставили врагу. Официально требую от оппозиционных фракций публично высказать свою позицию - в конце концов, для них Кубатлы - это Кубатлы или Санасар (армянское название населенного пункта, расположенного в зоне безопасности -ред.). При этом, прямо сейчас я выскажусь по этому поводу, если это - Санасар, а не Кубатлы, то почему ваши лидеры (Роберт Кочарян и Серж Саргсян - ред.) 20 лет вели переговоры о сдаче этих территорий Азербайджану. И делали это публично. В принятых вами мадридских принципах, в пункте один, было написано о возврате семи районов Азербайджану. Теперь скажите мне, предатели, почему вы эти территории, Родину сделали предметом торга? Чтобы заниматься пшеничным бизнесом? Ну, сделайте официальное заявление", - заявил Пашинян. По его словам, если оппозиционные фракции официально признают Кубатлы/Санасар армянской землей, то в отношении их лидеров нужно возбудить уголовные дела за измену родине. Он также призвал перестать лить "крокодильи слезы", назвав своих оппонентов грабителями.

Стамбулян в ответ призвала главу исполнительного органа не повышать тон при разговоре с представителем законодательного органа, еще раз напомнив свой вопрос о поставках пшеницы. После того, как в полемику вмешался глава фракции "Айастан" Сейран Оганян. Пашинян со словами "Знайте свои границы" покинул трибуну парламента

После данных заявлений и.о. спикера НС Акоп Аршакян лишил права голоса нескольких оппозиционных депутатов, пошли взаимные обвинения. Этим завершился очередной правительственный час в НС.