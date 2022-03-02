Среда, 2 Марта 2022 18:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 62-71 в кв. “Брюсов”, жилые дома 29-39, 42-50, 56, 57 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. ‘Саят-Нова”, жилые дома 9-15 в кв. “Чаренц”, жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. ‘Исаакян”, жилые дома 25/1, 25/2 в кв. ‘Ованнисян” в Аване; собственные дома квартала “Дурян”, собственные дома на улице Н.Сафаряна, школа “Мхитарян Миабанутян”, ясли-детские сады N5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-17:00 жилой дом 59/1 на улице Рубинянца, жилые дома 1/1-1/5 на улице П.Севака, жилые дома 32 на улице Ц.Ахбюра, 23 на улице Фанарджяна, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, жилой дом 13 на улице Г.Нжде, собственные дома 6-57 на улице Мясникяна, 22-51/1 на улице Думани, собственные дома 3-47/3 на переулке Каленца, собственные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, собственные дома 1-7 на улице Барбюса, собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, 7-24 на 2-ой улице, собственный дом 33/2 на улице Рубинянца, собственные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Котовского, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы Мравяна, Абовяна, А.Хачатряна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00–15։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

09:25-10:20 жилые дома 11, 13 на улице Лернагорцнер в городе Каджаран;

10:00-13:00 улицы Арегуни, Аревшат, Мамиконян, Йоляна, Христофора в городе Горис;

10:00-17:00 частично село Акнер;

10:30-16:30 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 на улице Гая в городе Сисиан;

13:00-16:30 село Дарбас.