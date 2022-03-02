Среда, 2 Марта 2022 16:48

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Ирана обратилось в среду к находящимся на территории Украины гражданам страны с призывом как можно скорее покинуть страну на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Иранское внешнеполитическое ведомство отмечает, что "МИД Ирана в связи с военными событиями на территории Украины всех находящихся в этой стране сограждан и студентов попросили покинуть Украину, однако небольшое количество иранцев все еще остаются там".

"В этой связи МИД вновь призывает граждан Ирана, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну через границы Румынии, Молдавии, Венгрии, Словакии и Польши", - отмечается в сообщении, передает ИРНА.

Ранее посол Ирана в Киеве Манучехр Моради заявил, что граждане Ирана не числятся среди пострадавших в ходе происходящих в Украине событий. Иранский посол в своем видеообращении также отметил, что посольство Исламской Республики продолжает работать до полной эвакуации граждан Ирана.

Мордади сказал, что посольство прилагает все усилия для защиты и эвакуации иранских граждан и следит за ситуацией в стране, чтобы представить отчеты в Тегеран.