Среда, 2 Марта 2022 15:58

АрмИнфо.Состоялась встреча посла Казахстана в РА Болата Иманбаева с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II.

Как сообщает перс-служба посольства РК, во время беседы посол проинформировал о предпринимаемых правительством Казахстана мерах по социально-экономической модернизации в РК, направленной на повышение благосостояния и уровня жизни населения. Особое внимание было уделено разъяснению курса политических и демократических реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Верховному Патриарху было передано послание Главы государства с приглашением принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане 14-15 сентября 2022 года.

Католикос всех армян Гарегин II выразил поддержку политике руководства Казахстана, а также отметил особую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитии межконфессионального и межцивилизационного диалога