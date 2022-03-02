Среда, 2 Марта 2022 15:44

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Ереван частично удовлетворил иск бывшего председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна против премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Так, столичный суд обязал Никола Пашиняна опровергнуть заявления, содержащие клевету в отношении судьи Грайра Товмасяна. "Суд обязал Пашиняна в течение пяти рабочих дней после вступления в законную силу решения суда на странице в социальной сети Facebook опубликовать публикацию под названием "Опровержение клеветнических сведений в отношении Грайра Товмасяна" следующего содержания: "Я, Никол Пашинян, опровергаю свое утверждение о том, что Грайр Товмасян предлагал мне свои услуги с мая 2018 года".

По решению суда, в случае невозможности размещения текста опровержения на Facebook, обязать Никола Пашиняна в течение пяти рабочих дней после вступления решению в законную силу изготовить опровержение в количестве не менее 5000 (пяти тысяч) экземпляров через любую печатную газету, издаваемую в Республике.

При этом, другим решением суд отклонил иск Товмасяна о том, что Пашинян должен попросить прощение.

Решение было принято 17 февраля этого года. Он вступает в силу через месяц после его публикации, если на него не будет подана апелляция. Апелляционная жалоба на решение может быть подано в течение одного месяца со дня его публикации.

Отметим, что 25 февраля на пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что Грайр Товмасян предлагал ему свои услуги, которые он отклонил.

Товмасян, в свою очередь, назвал это заявление выдумками, пригрозив подать на Пашиняна в суд за клевету, если тот не представит "хотя бы одного достоверного факта".

После этого требования премьер-министр Армении разместил на своей странице в Facebook пост с фотографией авторучки, которую, как написал он, ему подарил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян. "Я долго думал, выбрасывать ее или нет. В конце концов, я решил оставить ее как свидетельство самого странного угодничества", - написал премьер-министр в начале своего поста. Этот пост вызвал резонанс в армянском обществе и стал предметом для широких дискуссий и шуток.

21 февраля 2020 года представитель Грайра Товмасяна Артур Ованнисян подал в суд на Никола Пашиняна, потребовав принести извинения за оскорбительные выражения и опубликовать опровержению клеветнических сведений.