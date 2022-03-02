Среда, 2 Марта 2022 15:30

АрмИнфо. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени.

Ранее "в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине" с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов до 03:45 мск 02 марта 2022 года по московскому времени были временно ограничены полёты в ряд аэропортов на юге России. Временно была приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. В тот же день Украина закрылат воздушное пространство для гражданских самолетов.

Согласно новому решению российского авиационного регулятора, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Ранее корреспонденту АрмИнфо в Комитете гражданской авиации заявили, что армянские авиаперевозчики не летают в Украину и юг России.