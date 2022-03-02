Среда, 2 Марта 2022 15:28

АрмИнфо.Москва стремится к паритетным отношениям с Ереваном и Баку. Свидетельством чего стала подписанная недавно между РФ и Азербайджаном декларация о союзнических отношениях. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Андрей Арешев.

22 февраля в Москве между Россией и Азербайджаном была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Несколько из 44 пунктов данного документа касаются сотрудничества в военной сфере.

"Я вижу за подписанным документом желание РФ поддерживать тесные и взаимовыгодные отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном на практически равном уровне. И наличие практически одинаковых документов о союзничестве между Арменией и РФ и теперь уже РФ и Азербайджаном создает для этого необходимую правовую базу. Подписанная в Москве декларация позволяет РФ успешно продолжать придерживаться паритета и в военно-техническом сотрудничестве с двумя странами", - подчеркнул он.

По прогнозам Арешева, посредством обслуживания и поставок комплектующих для приобретенных у себя Азербайджаном вооружений РФ будет пытаться по возможности привязать к себе Баку. А посредством последовательного и достаточно активного участия в перевооружении ВС Армении РФ, на деле, продолжит собственную последовательную политику по соблюдению паритета между сторонами карабахского конфликта последних двух десятилетий.

С учетом же озвучивания правящей в Армении силы стремления к миру с Азербайджаном, Арешев не ожидает выражения Ереваном какого-либо недовольства в связи с выходом отношений Москвы и Баку на качественно-новый уровень. Хотя на других уровнях пониже негативные оценки происходящего, конечно же, могут и будут выражаться. В то же время, политолог выразил убеждение в согласовании Баку подписанной с Москвой декларации с Анкарой.

В этом свете, политолог подчеркнул важность для Азербайджана подписанной с РФ декларации как элемента балансирования между тесных связей с Турцией. По его оценкам, после подписание с Турцией "Шушинской декларации" для Баку еще большую актуальность обрела необходимость диверсификации отношений с Турцией отношениями с другими центрами силы. В частности, с РФ. И текущая геополитическая турбулентность на Южном Кавказе и Черноморско-Каспийском регионе, в целом, эту важность лишь подкрепляет.