Среда, 2 Марта 2022 14:56

АрмИнфо.Судя по вполне определенным признакам, российское руководство планирует достичь окончательного поражения ВС Украины уже в течении ближайшей недели. И это несмотря на яростное сопротивление украинской армии и населения. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол РА, экс-министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян.

"Судьба ведущихся между сторонами переговоров, в этом смысле, во многом зависит от степени успешности российского наступления и соответственно украинского сопротивления. Если конечно, в Киеве не решат, что РФ должна вывести войска с территории Украины без каких-либо предусловий. Москве в свою очередь грозит перспектива оказаться в тяжелейшей военно-политической ситуации, в которой политические методы окажутся исчерпаны, а военные неэффективны. В случае если РФ окажется неспособна принудить украинскую власть к капитуляции уже в ближайшие дни", - подчеркнул он.

При этом, дипломат усматривает серьезные просчеты Киева относительно собственных военно-политических возможностей и готовности ее потенциальных союзников оказать им существенную военную помощь. Тем не менее, в любом случае, Украина получила и продолжает получать с Запада значительную финансовую, военно-техническую и политическую поддержку. А действия РФ уже квалифицированы международным сообществом как военная агрессия против Украины.

Прогнозируя вероятные сценарии развития ситуации, Меликян предположил, что боевые действия не выйдут за рамки текущего театра военных действий и однозначно не перерастут в полномасштабную войну с участием других государств. Особенно на фоне постепенного вырисовывания рамок предусловий, выполнение которых Киевом позволит Москве прекратить боевые действия. В числе последних дипломат выделил возможность требований РФ признать ДНР и ЛНР и, конечно, отказа Киева от цели вступления в НАТО.

Комментируя геополитическое влияние украинских событий на Армению и ситуацию вокруг Арцаха, дипломат подчеркнул, что такая возможность есть и зависит от множества прямых и сопутствующих факторов. По его оценкам, в любом случае Степанакерту будет целесообразно обратиться к Еревану и Москве с просьбой о собственном признании. Однако, лишь после всестороннего и тщательного изучения содержащихся в подобном шаге возможностей, угроз и перспектив. Меликян подчеркнул, что подобная инициатива может быть предпринята лишь в случае положительного ответа на поставленные вопросы.