Среда, 2 Марта 2022 14:34

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба президента АР, в ходе беседы были обсуждены текущая кризисная ситуация в Украине и вопросы оказания Украине гуманитарной помощи. Также состоялся обмен мнениями по энергетическим вопросам.

Меж тем, как передает Елисейский дворец, телефонный разговор стал продолжением беседы, состоявшейся в воскресенье. "Они продолжили обсуждение путей увеличения политической, экономической и гуманитарной поддержки Украины. Они также обсудили пути реагирования на дисбалансы, созданные украинским кризисом на энергетическом рынке", - сообщает Елисейский дворец