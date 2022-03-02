Среда, 2 Марта 2022 14:28

АрмИнфо. Судья по делу на основании показаний бизнес-леди Сильвы Амбарцумян Анна Данибекян отклонила ходатайство адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна об обращении в Конституционный суд.

На прошлом заседании адвокат Кочаряна Айк Алумян ходатайствовал об обращении в КС в связи с неясностью обвинения. По словам Алумяна, предметом ходатайства является пробел в УПК, который не позволяет суду, рассматривающему дело, уточнить обвинение против подсудимого в случаях, когда обвинение сформулировано нечетко, в то же время не возлагает такой обязанности на обвинителя. Он ходатайствовал о приостановлении уголовного дела до тех пор, пока КС не примет решение по первому ходатайству.

Судебный акт может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 10 дней. Следующее судебное заседание состоится 15 марта в 13:00.

Раннее Генпрокуратура Армении опубликовала заключительную часть обвинительного акта по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьер- министра Армена Геворкяна. Согласно документу, Кочаряну инкриминируется деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в особо крупных размерах), а Геворкяну - пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК РА. Таким образом Кочаряну грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а Геворкяну - от 6 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Адвокаты Кочаряна заявили, что "обвинение непонятно даже следователю, которому это продиктовано" и в знак протеста покинули зал суда.

Напомним, что гражданка Сиьва Амбарцумян заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс-глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.